У пікові години світло відключатимуть трьом чергам одночасно: графіки 'Укренерго' на 22 липня

У понеділок, 22 липня, в Україні графіки вимкнень електроенергії діятимуть протягом усієї доби. У пікові години застосовуватимуть три черги відключень одночасно.

Йдеться про період з 18:00 до 23:00. Про це повідомляє Укренерго.

"22 липня заходи обмеження споживання будуть діяти протягом усієї доби", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень.

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