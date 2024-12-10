У Нідерландах виявили унікальне поховання римського солдата: проливає світло на древні традиції

У нідерландському місті Герлен археологи здійснили унікальне археологічне відкриття, виявивши докази давньої римської присутності в регіоні. Серед найцікавіших знахідок - поховання римського солдата, яке розповідає про багату історію стародавнього поселення.

Герлен має глибоке історичне підґрунтя, яке сягає I століття нашої ери. У цей період римляни заснували поселення Коріоваллум на важливому транспортному перехресті доріг, що з'єднували такі значущі міста як Кельн, Болонья, Ксантен і Трір. До середини першого століття це поселення перетворилося на потужний римський центр, який проіснував до V століття. Про це пише видання Heritage Daily.

Археологи здійснили розкопки на площі Раадхуйсплейн, де виявили стародавню яму з унікальними артефактами. Серед них - фрагмент латенського браслета, уламки кераміки та три чудово збережені римські тарілки Terra Sigillata. Особливістю знахідки стало ім'я FLAC, вигравіюване на посуді, яке, ймовірно, належало римському солдату на ім'я Флак.

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Джорді Клеменс, представник з питань культури та спадщини, наголосив на винятковій важливості цього archaeological відкриття. За його словами, знайдені артефакти є беззаперечним доказом римського життя в Герлені за часів правління імператора Августа та мають неабияку цінність для вивчення історичної спадщини Нідерландів.

Це археологічні відкриття додає нових штрихів до розуміння життя римських поселенців на території сучасних Нідерландів, демонструючи багатство та складність їхньої культури.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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