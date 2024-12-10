В Нидерландах обнаружили уникальное погребение римского солдата: проливает свет на древние традиции

В нидерландском городе Герлен археологи совершили уникальное археологическое открытие, обнаружив доказательства древнего римского присутствия в регионе. Среди самых интересных находок - погребение римского солдата, рассказывающее о богатой истории древнего поселения.

Герлен имеет глубокую историческую основу, которая достигает I века нашей эры. В этот период римляне основали поселение Кориоваллум на важном транспортном перекрестке дорог, соединявших такие значимые города как Кёльн, Болонья, Ксантен и Трир. К середине первого века это поселение превратилось в мощный римский центр, просуществовавший до V века. Об этом пишет издание Heritage Daily.

Археологи совершили раскопки на площади Раадхуйсплейн, где обнаружили древнюю яму с уникальными артефактами. Среди них – фрагмент латенского браслета, обломки керамики и три прекрасно сохранившихся римских тарелки Terra Sigillata. Особенностью находки стало имя FLAC, выгравированное на посуде, которое, вероятно, принадлежало римскому солдату по имени Флак.

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Джорди Клеменс, представитель по культуре и наследию, отметил исключительную важность этого archaeological открытия. По его словам, найденные артефакты являются безоговорочным доказательством римской жизни в Герлене во время правления императора Августа и имеют большую ценность для изучения исторического наследия Нидерландов.

Это археологические открытия добавляет новые штрихи к пониманию жизни римских поселенцев на территории современных Нидерландов, демонстрируя богатство и сложность их культуры.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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