У Мексиці знайшли загублене місто майя розміром з Единбург

Археологи здійснили визначне відкриття у мексиканському штаті Кампече, виявивши масштабний стародавній комплекс цивілізації майя, названий Валеріана. Знахідка була зроблена завдяки випадковому виявленню даних лідарної зйомки в Інтернеті аспірантом університету Тулейна Люком Олд-Томасом.

Місто, що процвітало між 750 та 850 роками нашої ери, могло вміщувати від 30 до 50 тисяч мешканців – більше, ніж населення цього регіону сьогодні. За щільністю забудови Валеріана поступається лише Калакмулю, найбільшому поселенню майя в Латинській Америці, розташованому приблизно за 100 кілометрів. Про це пише BBC.

На території площею 16,6 квадратних кілометрів археологи виявили:

Два великих центри, з'єднані житловими будівлями та мостами

Храмові піраміди та площі для релігійних церемоній

Спортивні майданчики для стародавньої гри в м'яч

Систему водосховищ

Загалом 6764 споруди різного призначення

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Професор Марчелло Кануто, співавтор дослідження, підкреслює, що це відкриття спростовує західні уявлення про тропіки як місце "загибелі цивілізацій". Професорка Елізабет Грем з Лондонського університетського коледжу додає, що знахідка підтверджує існування розвиненої міської культури майя.

Хоча точні причини занепаду міста залишаються невідомими, дослідники припускають, що ключовим фактором могли бути кліматичні зміни.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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