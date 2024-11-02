В Мексике нашли потерянный город майя размером с Эдинбург

Археологи совершили выдающееся открытие в мексиканском штате Кампече, обнаружив масштабный древний комплекс цивилизации майя, названный Валерианом. Находка была сделана благодаря случайному выявлению данных лидарной съемки в Интернете аспирантом университета Тулейна Люком Олд-Томасом.

Город, процветавший между 750 и 850 годами нашей эры, мог вмещать от 30 до 50 тысяч жителей – больше, чем население этого региона сегодня. По плотности застройки Валериана уступает лишь Калакмулю, самому большому поселению майя в Латинской Америке, расположенному примерно в 100 километрах. Об этом пишет BBC.

На территории площадью 16,6 квадратных километров археологи обнаружили:

Два больших центра, соединенных жилыми зданиями и мостами

Храмовые пирамиды и площади для религиозных церемоний

Спортивные площадки для старинной игры в мяч

Систему водохранилищ

В общей сложности 6764 сооружения разного назначения

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Профессор Марчелло Кануто, соавтор исследования, подчеркивает, что это открытие опровергает западные представления о тропиках как месте "гибели цивилизаций". Профессор Элизабет Грэм из Лондонского университетского колледжа добавляет, что находка подтверждает существование развитой городской культуры майя.

Хотя точные причины упадка города остаются неизвестными, исследователи предполагают, что ключевым фактором могли быть изменения климата.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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