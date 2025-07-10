У гробниці китайського імператора виявили голки для акупунктури віком 2000 років (фото)

У Китаї археологи виявили найдавніші у світі відомі сталеві голки, які, ймовірно, використовувалися для акупунктури. Їхній вік становить близько двох тисяч років.

Артефакти були знайдені у гробниці імператора Лю Хе, відомого також як маркіз Хайхун, яка розташована у провінції Цзянсі на сході Китаю. Ця знахідка стала ще одним підтвердженням високого рівня медичних знань і металургії часів династії Західна Хань. Про це пише Interesting Engineering.

Відомо, що акупунктура — одна з ключових практик традиційної китайської медицини. Вона полягає у введенні тонких голок у певні точки на тілі для зменшення болю та покращення загального стану організму. Історичні джерела, зокрема класичний трактат "Хуанді Нейцзін", свідчать, що ця методика виникла понад 2500 років тому. Віднайдення таких стародавніх інструментів значно розширює уявлення про її розвиток.

Голки були знайдені всередині нефритової трубки, яка зберігалася у невеличкій позолоченій лакованій скриньці. Археологи виявили п’ять сильно кородованих голок, проте повністю дістати змогли лише одну — решта залишилися в ґрунті, разом із залишками тканини. За словами керівника розкопок Ян Цзюня, дослідники виявили на дерев’яній етикетці напис "Дев’ять голок у комплекті", що дозволяє достеменно визначити їх як медичні інструменти, згадані в давніх медичних текстах.

Хімічний аналіз показав, що голки були виготовлені зі сталі, створеної за допомогою так званого "процесу обсмажування", коли чавун і коване залізо сплавлялися при високій температурі. Такий спосіб виробництва свідчить про технічну досконалість майстрів того часу.

Найбільш вражаючою виявилася точність виготовлення — діаметр голок становив лише 0,3–0,5 мм, що надзвичайно близько до сучасних стандартів. Це свідчить не тільки про рівень розвитку металургії, а й про те, наскільки серйозно ставилися до медицини вже дві тисячі років тому.

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Експерти зазначають, що поява сталевих голок була важливою віхою в історії китайської медицини. На відміну від залізних, які швидко іржавіють, чи м’яких золотих і срібних, сталь дозволяла створювати тонкі, міцні й безпечні інструменти. Така якість дала змогу розвивати більш точні й ефективні методики лікування, які могли зберігатися в тілі пацієнта довше без шкоди для здоров’я.

Таким чином, ця знахідка не лише підтверджує давність акупунктури як медичної практики, а й демонструє високий технічний рівень, якого досягло китайське суспільство вже в перші століття до нашої ери.

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