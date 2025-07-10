В гробнице китайского императора обнаружили иглы для иглоукалывания возрастом 2000 лет (фото)

В Китае археологи обнаружили древнейшие в мире известные стальные иглы, которые, вероятно, использовались для иглоукалывания. Их возраст составляет около двух тысяч лет.

Артефакты были найдены в гробнице императора Лю Хэ, известного также как маркиз Хайхун, расположенный в провинции Цзянси на востоке Китая. Эта находка явилась еще одним подтверждением высокого уровня медицинских знаний и металлургии времен династии Западная Хань. Об этом пишет Interesting Engineering.

Известно, что акупунктура – одна из ключевых практик традиционной китайской медицины. Она состоит в введении тонких игл в определенные точки на теле для уменьшения боли и улучшения общего состояния организма. Исторические источники, в частности, классический трактат "Хуанди Нейцзин", свидетельствуют, что эта методика возникла более 2500 лет назад. Обретение таких древних инструментов значительно расширяет представление о ее развитии.

Иглы были найдены внутри нефритовой трубки, которая хранилась в небольшом позолоченном лакированном ящике. Археологи обнаружили пять сильно корродированных игл, однако полностью достать смогли только одну — остальные остались в почве вместе с остатками ткани. По словам руководителя раскопок Ян Цзюня, исследователи обнаружили на деревянной этикетке надпись "Девять игл в комплекте", позволяющую точно определить их как медицинские инструменты, упомянутые в древних медицинских текстах.

Химический анализ показал, что иглы были изготовлены из стали, созданной с помощью так называемого процесса обжаривания, когда чугун и кованое железо сплавлялись при высокой температуре. Такой способ производства свидетельствует о техническом совершенстве мастеров того времени.

Наиболее впечатляющей оказалась точность изготовления — диаметр игл составлял всего 0,3–0,5 мм, что очень близко к современным стандартам. Это свидетельствует не только об уровне развития металлургии, но и о том, как серьезно относились к медицине уже две тысячи лет назад.

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Эксперты отмечают, что появление стальных игл было важной вехой в истории китайской медицины. В отличие от быстро ржавеющих железных или мягких золотых и серебряных сталь позволяла создавать тонкие, прочные и безопасные инструменты. Такое качество позволило развивать более точные и эффективные методики лечения, которые могли сохраняться в теле пациента дольше без вреда для здоровья.

Таким образом, эта находка не только подтверждает давность иглоукалывания как медицинской практики, но и демонстрирует высокий технический уровень, которого достигло китайское общество уже в первые века до нашей эры.

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