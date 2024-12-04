У Данії знайшли унікальну кольчугу віком 1500 років: проливає світло на ритуали залізного віку

Унікальну знахідку зробили данські археологи під час розширення шосе - під будинком вождя залізного віку виявлено схованку з понад сотнею одиниць зброї. Колекція включає 119 списів, вісім мечів, п'ять ножів, сокиру та надзвичайно рідкісний комплект кольчуги.

Еліас Вітте Томасен, археолог з Музеїв Вайле, який очолював розкопки, зазначив, що ця знахідка дозволяє небувало близько поглянути на життя людей, які населяли ці землі 1500 років тому. Відкриття відбулося на території, яка свого часу була частиною Великої Німеччини - периферійної зони Римської імперії. Про це пише Уніан.

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Дослідники припускають, що зброя могла бути принесена в жертву після військової перемоги. Металеві предмети знайдені під двома будинками початку п'ятого століття, які, очевидно, належали впливовому воєначальнику. Особливо цінною знахідкою стала кольчуга - перша подібна знахідка на місці поселення в Південній Скандинавії.

Крім зброї, археологи виявили два бронзові шийні кільця - символи влади того історичного періоду, фрагменти кінської вуздечки, горна та інші артефакти. Хоча точне походження зброї залишається невстановленим, науковці вважають, що вона може належати як місцевим воїнам, так і бути військовою здобиччю.

Дослідники продовжують ретельне вивчення знахідки, сподіваючись отримати додаткову інформацію про суспільство та воєнну справу залізного віку.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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