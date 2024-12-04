В Дании нашли уникальную кольчугу 1500 лет: проливает свет на ритуалы железного возраста.

Уникальную находку сделали датские археологи при расширении шоссе - под зданием вождя железного века обнаружен тайник с более чем сотней единиц оружия. Коллекция включает 119 копий, восемь мечей, пять ножей, топор и редчайший комплект кольчуги.

Элиас Витте Томасен, археолог из Музеев Вайле, возглавлявший раскопки, отметил, что эта находка позволяет небывало близко взглянуть на жизнь людей, населявших эти земли 1500 лет назад. Открытие произошло на территории, которая в свое время являлась частью Великой Германии – периферийной зоны Римской империи. Об этом пишет Униан.

Читайте также: Старейшее вино в мире: в Испании в гробнице археологи обнаружили 2000-летний артефакт (фото)

Исследователи предполагают, что оружие могло быть принесено в жертву после военной победы. Металлические предметы найдены под двумя домами начала пятого века, по-видимому, принадлежавшими влиятельному военачальнику. Особенно ценной находкой стала кольчуга – первая подобная находка на месте поселения в Южной Скандинавии.

Кроме оружия, археологи обнаружили два бронзовых шейных кольца – символы власти того исторического периода, фрагменты лошадиной уздечки, горна и другие артефакты. Хотя точное происхождение оружия остается неустановленным, ученые считают, что оно может принадлежать как местным воинам, так и военной добычей.

Исследователи продолжают тщательное изучение находки в надежде получить дополнительную информацию об обществе и военном деле железного возраста.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!