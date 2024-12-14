В Австралії виявили рештки загадкової скам’янілої істоти: унікальний, досі невідомий вид

Унікальна скам'янілість, вік якої сягає 400 мільйонів років, була виявлена палеонтологами у вапняковому родовищі Квінсленду, Австралія. Йдеться про новий вид — Palaeospondylus australis, який може бути найменшою скам'янілістю, знайденою в цьому регіоні.

Palaeospondylus gunni, раніше відомий передусім за зразками з шотландського кар'єру Ачаннарас, тривалий час залишався загадкою для науковців. Новий австралійський екземпляр докорінно змінює уявлення про цю стародавню істоту. Про це пише Interesting Engineering.

Особливістю нової знахідки є її тривимірне збереження, що дозволяє детально вивчити скелетну структуру стародавнього організму. Керол Берроу з Музею Квінсленда зазначила винятковість відкриття, порівнявши його масштаб з мініатюрністю на противагу гігантським динозаврам регіону.

Надзвичайно цікавим є глобальний контекст знахідки. Попри величезну відстань і мільйони років, австралійський та шотландський зразки мають спільне походження, що вказує на широке розповсюдження виду в девонський період.

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Складна внутрішня структура скам'янілості, подібна до стільникової, натякає на важливі еволюційні особливості. Дослідники припускають, що Palaeospondylus australis міг бути далеким предком сучасних акул, зберігаючи багато личинкових характеристик.

Вчені підкреслюють унікальність знахідки: збережена мозкова коробка надала принципово нову інформацію про нейрокраніальну будову стародавньої істоти. Поки що науковці обережно класифікують її як педоморфного стовбурного щелепноротого, спорідненого з групою Chondrichthyes.

Відкриття Palaeospondylus australis має значно більше, ніж локальне значення. Воно демонструє глибокі еволюційні зв'язки між стародавніми морськими екосистемами різних континентів і розширює наше розуміння ранніх етапів розвитку хребетних.

Дослідження, опубліковане в журналі National Science Review, відкриває нову сторінку в палеонтологічній науці, підкреслюючи важливість кожної, навіть найменшої скам'янілості для реконструкції картини життя на Землі мільйони років тому.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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