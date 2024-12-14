В Австралии обнаружили останки загадочного окаменевшего существа: уникальный, до сих пор неизвестный вид

Уникальная окаменелость, возраст которой достигает 400 миллионов лет, была обнаружена палеонтологами в известняковом месторождении Квинсленда, Австралия. Речь идет о новом виде — Palaeospondylus australis, который может быть малейшей окаменелостью, найденной в этом регионе.

Palaeospondylus gunni, ранее известный прежде всего по образцам из шотландского карьера Ачаннарас, долгое время оставался загадкой для ученых. Новый австралийский экземпляр коренным образом меняет представление об этом древнем существе. Об этом пишет Interesting Engineering.

Особенностью новой находки является ее трехмерная сохранность, позволяющая детально изучить скелетную структуру древнего организма. Кэрол Берроу из Музея Квинсленда отметила исключительность открытия, сравнив его масштаб с миниатюрностью в противовес гигантским динозаврам региона.

Чрезвычайно интересен глобальный контекст находки. Несмотря на огромное расстояние и миллионы лет, австралийский и шотландский образцы имеют общее происхождение, что указывает на широкое распространение вида в девонский период.

Читайте также: Старейшее вино в мире: в Испании в гробнице археологи обнаружили 2000-летний артефакт (фото)

Сложная внутренняя структура окаменелости, подобная сотовой, намекает на важные эволюционные особенности. Исследователи предполагают, что Palaeospondylus australis мог быть дальним предком современных акул, сохраняя много личиночных характеристик.

Ученые подчеркивают уникальность находки: сохранившаяся мозговая коробка предоставила принципиально новую информацию о нейрокраниальном строении древнего существа. Пока ученые осторожно классифицируют ее как педоморфного стволового челюстноротого, родственного группе Chondrichthyes.

Открытие Palaeospondylus australis имеет гораздо больше, чем локальное значение. Оно демонстрирует глубокие эволюционные связи между древними морскими экосистемами разных континентов и расширяет наше понимание ранних этапов развития позвоночных.

Исследование, опубликованное в журнале National Science Review, открывает новую страницу в палеонтологической науке, подчеркивая важность каждой, даже малейшей окаменелости для реконструкции картины жизни на Земле миллионы лет назад.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!