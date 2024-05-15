Збільшує еластичність судин та покращує кровоток: який напій варто регулярно пити для здоров‘я

Гіпертонія – підступний ворог, який підкрадається непомітно, але може мати серйозні наслідки. На щастя, природа подбала про нас, подарувавши чудовий дар – гранат.

Дієтологи в один голос рекомендують вживати гранатовий сік людям, які страждають на високий тиск. Цей дивовижний напій володіє цілою низкою корисних властивостей, які роблять його справжнім рятівним еліксиром для гіпертоніків. Про це пише Радіотрек.

Чим же так корисний гранатовий сік?

Нормалізує тиск: Унікальні речовини – пунікалагіни, що містяться в цедрі граната, розширюють артерії, роблять їх стінки більш еластичними та покращують кровотік, завдяки чому тиск нормалізується.

Знижує холестерин: Гранатовий сік допомагає виводити з організму "поганий" холестерин, який є однією з головних причин розвитку гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань.

Гранатовий сік допомагає виводити з організму "поганий" холестерин, який є однією з головних причин розвитку гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань. Багатий на вітаміни та мінерали: Гранатовий сік – це справжня скарбниця корисних речовин. Він містить вітаміни С, Е, К, фолієву кислоту, калій, магній та антиоксидантні каротиноїди, які зміцнюють імунітет, покращують роботу серця та судин, а також борються з вільними радикалами.

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Як вживати гранатовий сік?

Фахівці рекомендують вживати гранатовий сік щодня по 50-100 мл за 30 хвилин до їжі.

Перед вживанням гранатового соку рекомендується проконсультуватися з лікарем, адже він може мати деякі протипоказання.

Гранатовий сік – це не лише смачний, але й надзвичайно корисний напій, який може стати вашим вірним союзником у боротьбі з гіпертонією.

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