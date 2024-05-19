Здешевлюють та спотворюють: які кольори не варто поєднувати у вашому гардеробі

Іноді ми сприймаємо певні кольори як символи розкоші та величі, але не завжди вони створюють таке ж враження, коли їх поєднують. Деякі кольорові комбінації можуть виглядати несумісно та надто яскраво, навіть якщо включають базові кольори, такі як чорний, бежевий або білий.

Експерти з модного сайту Who What Wear поділилися порадами про те, яких кольорових комбінацій краще уникати, щоб не потрапити у "модну невдачу".

Чорний і фуксія

Чорний колір завжди в моді та зазвичай додає вишуканості образу. Однак, коли його поєднують з фуксією, виразність стає ключовою, а яскравий рожевий стає головним елементом ансамблю. Цей насичений відтінок важко назвати дискретним, тому його слід комбінувати з обережністю, вибираючи для цього світліші тони одягу.

Фіолетовий і жовтий

Кожен з цих кольорів може бути елегантно втілений у стилі, як-от через акцент на аксесуарах чи домінуючому елементі одягу. Однак, коли вони з’єднуються разом, результат виходить занадто кричущим, щоб вважатися справжньою елегантністю та "розкішшю".

Зелений і червоний

Зазвичай, коли ми бачимо поєднання зеленого та червоного кольорів у вбранні, оформленні чи косметиці, наші думки невільно відлітають до святкування Нового року. Ці кольори так міцно закріпились у нашій свідомості як символи зимових свят, що їх використання в інших контекстах може спричинити неочікувані асоціації та враження.

Раніше ми розповідали про п'ять кольорів, які ніколи не можна одягати разом.

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