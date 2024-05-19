Удешевляют и уродуют: какие цвета не стоит совмещать в вашем гардеробе

Иногда мы воспринимаем определенные цвета как символы роскоши и величия, но не всегда создают такое же впечатление, когда их сочетают. Некоторые цветовые комбинации могут выглядеть несовместимо и слишком ярко, даже если включают в себя базовые цвета, такие как черный, бежевый или белый.

Эксперты с модного сайта Who What Wear поделились советами о том, каких цветовых комбинаций лучше избегать, чтобы не попасть в "модную неудачу".

Черный и фуксия

Черный цвет всегда в моде и обычно придает изысканность образу. Однако когда его сочетают с фуксией, выразительность становится ключевой, а яркий розовый становится главным элементом ансамбля. Этот насыщенный оттенок трудно назвать дискретным, поэтому его следует комбинировать с осторожностью, выбирая более светлые тона одежды.

Фиолетовый и желтый

Каждый из этих цветов может быть элегантно воплощен в стиле, например из-за акцента на аксессуарах или доминирующем элементе одежды. Однако, когда они соединяются вместе, результат получается слишком вопиющим, чтобы считаться подлинной элегантностью и роскошью.

Зеленый и красный

Обычно, когда мы видим сочетание зеленого и красного цвета в наряде, оформлении или косметике, наши мысли невольно улетают к празднованию Нового года. Эти цвета так прочно закрепились в нашем сознании как символы зимних праздников, что их использование в других контекстах может повлечь за собой неожиданные ассоциации и впечатления.

Раньше мы рассказывали о пяти цветах, которые никогда нельзя одевать вместе.

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