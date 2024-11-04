Вчені 'воскресили з мертвих' жінку-'вампіра', яка була похована 400 років тому

У вражаючому поєднанні сучасних технологій та історичних таємниць, науковці змогли "воскресити" молоду жінку, поховану 400 років тому з незвичайними ритуальними атрибутами. Використовуючи передові методи ДНК-аналізу, 3D-моделювання та скульптурні техніки, вчені подарували нове "життя" дівчині, яку місцеві жителі назвали Зосею.

Її останки були виявлені у 2022 році командою науковців Торунського університету імені Миколи Коперника на старовинному цвинтарі в польському місті Пеня. Про це пише Independent.

Дослідження показали, що Зося померла молодою – у віці 18-20 років. Аналіз її черепа виявив ознаки серйозного захворювання, яке могло супроводжуватися втратою свідомості, нестерпним головним болем та психічними розладами.

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Особливу увагу археологів привернули незвичайні поховальні артефакти: трикутний замок на пальці ноги та серп біля шиї – типові атрибути захисту від "вампірів" у тогочасній культурі. Попри моторошні обставини поховання, знайдені предмети свідчать про її приналежність до заможної, можливо навіть аристократичної родини.

Шведський археолог Оскар Нільссон, який керував процесом реконструкції, відзначив іронію ситуації: "Тогочасні люди зробили все можливе, щоб запобігти її поверненню з потойбіччя, а ми доклали всіх зусиль, щоб відтворити її образ у сучасному світі".

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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