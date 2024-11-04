Ученые 'воскресили из мертвых' женщину-'вампира', которая была похоронена 400 лет назад

В поразительном сочетании современных технологий и исторических тайн ученые смогли "воскресить" молодую женщину, похороненную 400 лет назад с необычными ритуальными атрибутами. Используя передовые методы ДНК-анализа, 3D-моделирования и скульптурные техники, ученые подарили новую жизнь девушке, которую местные жители назвали Зосей.

Ее останки были обнаружены в 2022 году командой ученых Торунского университета имени Николая Коперника на старинном кладбище в польском городе Пеня. Об этом пишет Independent.

Исследования показали, что Зося умерла молодой – в возрасте 18-20 лет. Анализ ее черепа выявил признаки серьезного заболевания, которое могло сопровождаться потерей сознания, невыносимой головной болью и психическими расстройствами.

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Особое внимание археологов привлекли необычные погребальные артефакты: треугольный замок на пальце ноги и серп у шеи – типичные атрибуты защиты от "вампиров" в культуре того времени. Несмотря на жуткие обстоятельства захоронения, найденные предметы свидетельствуют о ее принадлежности к зажиточной, возможно даже аристократической семье.

Руководивший процессом реконструкции шведский археолог Оскар Нильссон отметил иронию ситуации: "Тогда люди сделали все возможное, чтобы предотвратить ее возвращение из потустороннего мира, а мы приложили все усилия, чтобы воспроизвести ее образ в современном мире".

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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