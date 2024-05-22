Науковці пояснили феномен Ісуса з креветками: що таке ''теорія мертвого Інтернету''

В Інтернеті все частіше можна зустріти дивні та незвичайні явища, такі як зображення Ісуса Христа, поєднані з креветками. Ці гіперреалістичні зображення, створені штучним інтелектом (ШІ), збирають тисячі лайків та коментарів.

Чи свідчить це про те, що теорія "мертвого Інтернету" - вірна? Чи дійсно Інтернет переповнений контентом, створеним ботами, а не людьми, розбиралися науковці, пише ScienceAlert.

Що таке теорія "мертвого Інтернету"?

Ця теорія стверджує, що значна частина активності в Інтернеті, включаючи публікації в соціальних мережах, генерується та автоматизується агентами ШІ.

Також читайте: Як "висяча колона" у храмі Вірабхадра тримається без опори: вчені відкрили таємницю (відео)

Ці агенти можуть швидко створювати пости та зображення, призначені для залучення користувачів на таких платформах, як Facebook, Instagram та TikTok.

Зокрема, зображення Ісуса з креветками - це приклад того, як ШІ може генерувати абсурдний та вірусний контент.

Ісус креветка. Джерело: facebook.com

Ісус креветка. Джерело: facebook.com

Як ШІ використовується для створення контенту?

ШІ використовується для створення контенту в декількох напрямках:

Генерація тексту: ШІ може генерувати статті, публікації в блогах, новинні статті та інші текстові формати.

Створення зображень: ШІ може генерувати фотографії, ілюстрації та інші візуальні матеріали.

Відеомонтаж: ШІ може редагувати та монтувати відео.

Які мотиви використання ШІ для створення контенту?

Залучення користувачів: ШІ може генерувати контент, який привертає увагу та заохочує до взаємодії.

Розповсюдження дезінформації: ШІ може генерувати фейкові новини та пропаганду.

Маніпулювання громадською думкою: ШІ може використовуватися для впливу на думки та поведінку людей.

Чи є "мертвий Інтернет" небезпечним?

Теорія "мертвого Інтернету" має потенційні ризики, вважають науковці. ШІ може використовуватися для створення та поширення фейкових новин та пропаганди, що може призвести до введення в оману людей. ШІ може використовуватися для впливу на думки та поведінку людей, що може загрожувати демократії та суспільству.

Якщо люди не зможуть розрізнити реальний та штучний контент, це може призвести до втрати довіри до Інтернету загалом.

Раніше ми розповідали, що створено нейромережу, яка передбачає дату смерті з точністю до 79%.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!