Ученые объяснили феномен Иисуса с креветками: что такое "теория мертвого Интернета"
В Интернете все чаще можно встретить странные и необычные явления, такие как изображения Иисуса Христа, соединенные с креветками. Эти гиперреалистические изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ), собирают тысячи лайков и комментариев.
Свидетельствует ли это, что теория "мертвого Интернета" – верна? Действительно ли Интернет переполнен контентом, созданным ботами, а не людьми, разбирались ученые, пишет ScienceAlert.
Что такое теория "мертвого Интернета"?
Эта теория утверждает, что большая часть активности в Интернете, включая публикации в социальных сетях, генерируется и автоматизируется агентами ИИ.
Также читайте: Как висячая колонна в храме Вирабхадра держится без опоры: ученые открыли тайну (видео)
Эти агенты могут быстро создавать посты и изображения, которые предназначены для привлечения пользователей на таких платформах, как Facebook, Instagram и TikTok.
В частности, изображение Иисуса с креветками – это пример того, как ИИ может генерировать абсурдный и вирусный контент.
Как ИИ используется для создания контента?
ШИ используется для создания контента в нескольких направлениях:
- Генерация текста: ИИ может генерировать статьи, публикации в блогах, новостные статьи и другие текстовые форматы.
- Создание изображений: ИИ может создавать фотографии, иллюстрации и другие визуальные материалы.
- Видеомонтаж: ИИ может редактировать и монтировать видео.
Какие мотивы использования ИИ для создания контента?
- Привлечение пользователей: ИИ может генерировать контент, который привлекает внимание и поощряет взаимодействие.
- Распространение дезинформации: ИИ может генерировать фейковые новости и пропаганду.
- Манипулирование общественным мнением: ИИ может использоваться для воздействия на мнения и поведение людей.
Является ли "мертвый Интернет" опасным?
Теория "мертвого Интернета" имеет потенциальные риски, считают учёные. ИИ может использоваться для создания и распространения фейковых новостей и пропаганды, что может привести к заблуждению людей. ИИ может использоваться для воздействия на мнения и поведение людей, что может угрожать демократии и обществу.
Если люди не смогут различить реальный и искусственный контент, это может привести к потере доверия к Интернету в целом.
Ранее мы рассказывали, что создана нейросеть, которая предусматривает дату смерти с точностью до 79%.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!