Вчені виявили у озері Каліфорнії вражаючу кількість літію: вартість оцінюється у 540 млрд доларів

Озеро в Каліфорнії виявилося справжнім скарбом для світової електроенергетики. Дослідження, профінансоване Міністерством енергетики США, розкрило вражаючі масштаби літієвих покладів під водоймою Солтон-Сі.

Якщо раніше експерти оцінювали запаси літію в чотири мільйони тонн, то нещодавні дослідження показали набагато амбітнішу цифру - 18 мільйонів тонн. Ця кількість здатна забезпечити електричні акумулятори для понад 382 мільйонів транспортних засобів, що перевищує кількість автомобілів, які зараз експлуатуються в США. Про це пише UNILAD.

Економічний потенціал родовища also вражає. За поточними ринковими цінами (близько 29 тисяч доларів за метричну тонну), вартість літію може сягати астрономічної суми - 540 мільярдів доларів.

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Професор Майкл МакКібен з Каліфорнійського університету підкреслив стратегічну важливість цього відкриття. За його словами, родовище може зробити США повністю незалежними від імпорту літію, особливо з Китаю.

Кліматичний оглядач Семмі Рот додав цікавий контекст. Він зазначив, що компанії вже давно усвідомлювали наявність літію в підземному басейні, проте новий урядовий звіт безпрецедентно точно визначив масштаби покладів.

Відкриття має потенціал стати справжнім проривом для розвитку електромобільної промисловості та зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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