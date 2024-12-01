Ученые обнаружили в озере Калифорнии поразительное количество лития: стоимость оценивается в 540 млрд долларов

Озеро в Калифорнии оказалось подлинным сокровищем для мировой электроэнергетики. Исследование, профинансированное Министерством энергетики США, раскрыло поразительные масштабы литиевых залежей под водоемом Солтон-Си.

Если ранее эксперты оценивали запасы лития в четыре миллиона тонн, то недавние исследования показали гораздо более амбициозную цифру - 18 миллионов тонн. Это количество способно обеспечить электрические аккумуляторы для более 382 миллионов транспортных средств, что превышает количество автомобилей, которые сейчас эксплуатируются в США. Об этом пишет UNILAD.

Экономический потенциал месторождения also поражает. По текущим рыночным ценам (около 29 тысяч долларов за метрическую тонну), стоимость лития может достигать астрономической суммы – 540 миллиардов долларов.

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Профессор Майкл МакКибен из Калифорнийского университета подчеркнул стратегическую важность этого открытия. По его словам, месторождение может сделать США полностью независимыми от импорта лития, особенно из Китая.

Климатический обозреватель Сэмми Рот добавил интересный контекст. Он отметил, что компании уже давно отдавали себе отчет в наличии лития в подземном бассейне, однако новый правительственный отчет беспрецедентно точно определил масштабы залежей.

Открытие может стать настоящим прорывом для развития электромобильной промышленности и уменьшения зависимости от импортируемых энергоносителей.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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