Туристка знайшла в Альпах унікальні сліди рептилій віком 280 млн років

Випадкова прогулянка в горах обернулася визначним палеонтологічним відкриттям: у північноіталійських Альпах виявлено скам'янілі сліди доісторичних рептилій, вік яких сягає 280 мільйонів років. Ця знахідка проливає світло на життя на Землі задовго до появи динозаврів.

Неочікуване відкриття зробила місцева жителька Клаудія Стеффенсен під час походу з чоловіком у гірському масиві Вальтелліна-Оробі. "Мою увагу привернув незвичайний камінь, що нагадував цементну плиту", - згадує Клаудія. "Розглядаючи його поверхню, я помітила дивні круглі візерунки з хвилястими лініями, які виявилися древніми відбитками лап". Про це пише Interesting Engineering.

Інтуїція не підвела допитливу туристку. Фотографії знахідки, передані через друга-натураліста Еліо Делла Феррера до палеонтолога Крістіано Даль Сассо з Міланського музею природної історії, викликали жваве зацікавлення наукової спільноти.

Подальші дослідження території на висоті 1700 метрів над рівнем моря перевершили найсміливіші очікування вчених. Експедиції виявили сотні скам'янілих слідів різноманітних істот пермського періоду: від дрібних комах до величезних рептилій завдовжки 2-3 метри. Особливий інтерес становлять "доріжки" - послідовності відбитків, залишені щонайменше п'ятьма різними видами тварин.

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Окрім слідів древньої фауни, дослідники знайшли унікальні свідчення тогочасного середовища: скам'янілі фрагменти рослин, насіння та навіть відбитки дощових крапель. Іронічно, що це відкриття стало можливим завдяки глобальному потеплінню: саме танення альпійських льодовиків оголило ці безцінні палеонтологічні артефакти.

Ця знахідка не лише збагачує наше розуміння життя на планеті в пермський період, але й демонструє, як випадкова спостережливість може призвести до важливого наукового відкриття.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

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