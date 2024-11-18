Туристка нашла в Альпах уникальные следы рептилий в возрасте 280 млн лет

Случайная прогулка в горах обернулась выдающимся палеонтологическим открытием: в североитальянских Альпах обнаружены окаменевшие следы доисторических рептилий, возраст которых достигает 280 миллионов лет. Эта находка проливает свет на жизнь на Земле задолго до появления динозавров.

Неожиданное открытие совершила местная жительница Клаудия Стеффенсен во время похода с мужем в горном массиве Вальтеллина-Ороби. оказавшиеся древними отпечатками лап". Об этом пишет Interesting Engineering.

Интуиция не подвела любознательную туристку. Фотографии находки, переданные через друга-естествоиспытателя Элио Делла Феррера к палеонтологу Кристиано Даль Сассо из Миланского музея естественной истории, вызвали оживленный интерес научного сообщества.

Последующие исследования территории на высоте 1700 метров над уровнем моря превзошли самые смелые ожидания ученых. по меньшей мере пятью разными видами животных.

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Кроме следов древней фауны, исследователи нашли уникальные свидетельства тогдашней среды: окаменевшие фрагменты растений, семена и даже отпечатки дождевых капель.

Эта находка не только обогащает наше понимание жизни на планете в пермский период, но и показывает, как случайная наблюдательность может привести к важному научному открытию.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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