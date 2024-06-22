Трійця 2024: найкращі привітання українською мовою та картинки

23 червня 2024 року українці святкуватимуть Трійцю, або Зелені свята. Трійця вважається одним із найважливіших християнських свят, особливо шанованих віруючими людьми, і є символом духовного оновлення, милосердя та духовної чистоти.

Цього дня привітайте рідних та близьких, щоб це життєствердне свято зміцнило віру, додало сил та об'єднало вас для нових звершень та корисних справ.

Вас також зацікавить: Коли святкують Трійцю за новим календарем: дата та її пояснення

Нехай Свята Трійця оберігає вас і ваші сім'ї, допомагає зберегти віру в найкращу та життєву мудрість у всіх життєвих ситуаціях.

Привітання з Трійцею українською мовою:

Короткі смс-привітання до Трійці:

Зі святом Трійці! Бажаю миру, радості та Божого благословення в кожному дні!

Нехай Свята Трійця дарує вам любов, злагоду та віру в серці! Зі святом!

З Трійцею! Нехай цей день принесе вам світло, мир і Божу ласку!

Вітаю зі святом Трійці! Нехай у вашому домі панує спокій і любов!

Зі святом Святої Трійці! Бажаю вам благополуччя, здоров'я і щасливих митей життя!

Вітаю зі святом Трійці! Миру, добра та благополуччя вам та вашим сім'ям!

Привітання з Трійцею у Вайбері:

Нехай Божа благодать і любов наповнять ваші серця цього дня!

Щиро вітаю зі святом П'ятидесятниці! Бажаємо миру, радості й благословення.

Зі святом Трійці! Нехай Дух Святий оберігає вашу родину!

Нехай Трійця принесе вам світло, тепло і благословення. Вітаю зі святом!

З нагоди Трійці бажаю, щоб Божественна благодать наповнила ваші душі радістю.

Вітаю зі святом П'ятидесятниці! Нехай Божий Дух насичує ваші дні мудрістю і добром.

Щиро вітаю зі святом Трійці! Нехай Божа благодать супроводжує вас на кожному кроці.

З Трійцею! Бажаю, щоб ваше життя було наповнене любов'ю, миром і радістю.

Привітання з Трійцею та Зеленими святами у прозі:

З Трійцею вас! Нехай цей святий день принесе вам багато радості, любові та миру. Бажаю вам міцної віри, надійних друзів і Божої благодаті в кожному вашому починанні.

***

Зі святом Трійці! Нехай цей день наповнить ваші серця теплом і добром. Нехай Святий Дух благословить ваш дім, дарує вам спокій, здоров'я і щасливе майбутнє. Радійте та святкуйте у колі близьких і друзів!

***

Дорогі наші, вітаємо зі Святою Трійцею! Нехай Господь дарує вам мудрість і силу для подолання всіх труднощів. Бажаємо вам душевного спокою, гармонії і благополуччя. Нехай Божа любов оберігає вас і ваших рідних.

***

Зі святом Трійці! Бажаю вам миру в душі, гармонії в серці та добробуту у родині. Нехай цей день принесе вам радість і натхнення, а Божа благодать наповнює ваше життя світлом і любов'ю.

***

Із Зеленими святами! Нехай святий день принесе вам мир, злагоду та віру у краще майбутнє. Бажаємо вам Божої підтримки у всіх справах, здоров'я, щастя та радості в кожному дні. Нехай ваша душа завжди буде сповнена Божою ласкою і добротою.

Красиві картинки з Трійцею:

Листівки з Трійцею, із Зеленими святами

Листівки з Трійцею, із Зеленими святами

Листівки з Трійцею, із Зеленими святами

Листівки з Трійцею, із Зеленими святами

Листівки з Трійцею, із Зеленими святами

Листівки з Трійцею, із Зеленими святами

Листівки з Трійцею, із Зеленими святами

Листівки з Трійцею, із Зеленими святами

Раніше ми розповідали, що несуть на освячення в церкву на Зелені свята.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!