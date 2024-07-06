Три фільми з високим рейтингом, які захоплюють подих та тримають в напрузі

Сьогодні, 6 липня, свій День народження святкує ікона світового кінематографа - Сильвестр Сталлоне. Його внесок у кіноіндустрію важко переоцінити, адже він подарував нам безліч незабутніх образів і героїв, які надихали та захоплювали глядачів протягом десятиліть. Про це пише 24 tv.ua.

З цієї нагоди ми підготували добірку з 5 високорейтингових фільмів за участю Сталлоне, які стануть чудовим вибором для перегляду в його День народження.

Роккі (1976)

Класична історія про простого боксера, який здобуває шанс на вершину. Цей фільм не лише зробив Сталлоне зіркою, але й став культовим явищем, здобувши три премії "Оскар".

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Рембо: Перша кров (1982)

Військова драма про ветерана В'єтнаму, який бореться з посттравматичним стресом. Фільм став культовим завдяки видовищним бойовим сценам та харизматичному образу Рембо.

Нестримні (2010)

Бойовик, де Сталлоне зібрав цілу команду зірок бойового кіно. Фільм рясніє гумором, динамічними екшн-сценами та ностальгічною атмосферою.

Крід: Спадщина Роккі (2015)

Продовження історії Роккі, де він стає тренером для сина свого покійного суперника. Фільм зворушливо розповідає про важливість сім'ї, дружби та віри у себе.

Рембо: Остання кров (2019)

Фінальна частина історії про Джона Рембо, де він кидає виклик мексиканському картелю, щоб помститися за смерть близької людини. Фільм насичений жорстокими бойовими сценами та емоційними моментами.

Також, радимо звернути увагу на три фільми про лідерів.

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