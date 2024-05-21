На трьох знаків зодіаку чекає період релаксу: гороскоп до кінця травня

UAportal підготував гороскоп на травень для Тельця, Діви та Риб. Дізнайтеся, який вид відпочинку варто використовувати певним знакам зодіаку під впливом зірок.

Телець

Відпочинок та дозвілля Тільці знайдуть, провівши тихий день на природі, наприклад, у поході у гори або на пікніку у парку. Вони отримають чудову пропозицію зустрітися з друзями чи рідними. Тільці, яким подобається працювати руками, варто займатися садівництвом, кулінарією чи рукоділлям.

Вечір їм варто провести з гарною книгою чи улюбленим фільмом. Головне для Тельців цього місяця це вдаватися до простих задоволень, щоб відновити сили.

Діва

Діви знайдуть розслаблення та спокій, якщо займуться діяльністю, яка приносить задоволення, наприклад, облаштуванням та наведенням порядку у своєму житловому просторі. Читання книги, що спонукає до роздумів, або вирішення складної головоломки, також принесе їм відчуття спокою.

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Протягом місяця варто відкласти вирішення всіх проблем та присвятити час собі. Медитація допоможе заспокоїти розум та розслабитися. Дівам найкраще розслаблятися, займаючись корисною та змістовною діяльністю.

Риби

Для Риб, які прагнуть розслабитися та відпочити, ідеально підійдуть заняття, які дозволять їм відволіктися від реальності та поринути у творчість чи фантазію. Вдатися до любові до музики, провести спокійний день на концерті або прослухати улюблений плейлист – ось що може принести релаксацію.

Заняття мистецтвом, таким як малювання, письмо або танці також підійдуть для відпочинку. Риби отримають пропозицію провести час на цікавих заходах. Варто лише дозволити своїй уяві вільно розгулятися, щоб знайти бажаний релакс.

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