Тільки покришити й проварити пів години: найпростіша заготовка на зиму з баклажанів

Баклажани – це не лише смачний та універсальний овоч, але й справжня комора корисних речовин. Вони багаті на вітаміни (C, групи B), мінерали (калій, магній, залізо) та антиоксиданти.

Цей рецепт лінивих баклажанів порадує вас своїм насиченим смаком та ароматом. Готується дуже просто, а результат перевершить всі очікування. Основний процес включає нарізання інгредієнтів і кип'ятіння їх протягом пів години.

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Необхідні продукти:

10 баклажанів;

10 морквин;

10 червоних болгарських перців;

10 великих помідорів;

4 цибулини;

головка часнику;

1,5 склянки 6%-го оцту;

150-200 г олії;

5 ч. л. солі;

5 ч. л. цукру;

1-2 пекучих перці.

Процес приготування:

Наріжте баклажани кружальцями, залишивши шкірку, і складіть їх у каструлю. Очищений болгарський перець наріжте кільцями і додайте до баклажанів. Помідори також поріжте і покладіть у каструлю. Цибулю та моркву очистьте, промийте і наріжте кружальцями, після чого додайте до інших інгредієнтів.

Часник подрібніть, а пекучий перець наріжте тонкими кільцями і покладіть зверху. Додайте олію, сіль і цукор у каструлю з овочами.Доведіть суміш до кипіння і кип'ятіть протягом 30 хвилин, слідкуючи, щоб підтримувати саме кипіння, а не просто нагрівання.

Готові баклажани викладіть у стерилізовані півлітрові банки та закатайте кришками.

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