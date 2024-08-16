Только покрошить и проварить полчаса: самая простая заготовка на зиму из баклажанов

Баклажаны – это не только вкусный и универсальный овощ, но и настоящий амбар полезных веществ. Они богаты витаминами (C, группы B), минералами (калием, магнием, железом) и антиоксидантами.

Этот рецепт ленивых баклажанов обрадует вас своим насыщенным вкусом и ароматом. Готовится очень просто, а результат превзойдет все ожидания. Основной процесс включает нарезку ингредиентов и кипячение их в течение получаса.

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Необходимые продукты:

10 баклажанов;

10 морковок;

10 красных болгарских перцев;

10 крупных помидоров;

4 луковицы;

головка чеснока;

1,5 стакана 6% уксуса;

150-200 г растительного масла;

5 ч. л. соли;

5 ч. л. сахара;

1-2 жгучих перца.

Процесс приготовления:

Нарежьте баклажаны кружочками, оставив шкурку, и сложите их в кастрюлю. Очищенный болгарский перец нарежьте колечками и добавьте к баклажанам. Помидоры также порежьте и уложите в кастрюлю. Лук и морковь очистите, промойте и нарежьте кружочками, затем добавьте к другим ингредиентам.

Чеснок измельчите, а жгучий перец нарежьте тонкими кольцами и уложите сверху. Добавьте масло, соль и сахар в кастрюлю с овощами. Доведите смесь до кипения и кипятите в течение 30 минут, следя, чтобы поддерживать самое кипение, а не просто нагревание.

Готовые баклажаны выложите в стерилизованные пол-литровые банки и закатайте крышками.

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