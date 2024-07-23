Збережіть бездоганний вигляд колготок довше з простими лайфхаками

Як дбати про колготки, щоб зберегти цілісність на довше? UAportal підібрав поради та рекомендації, які допоможуть продовжити термін їхньої служби.

Присипка

Щоб колготки не рвалися на пальцях, перед надяганням на них можна нанести легку дитячу присипку або кукурудзяний крохмаль. Це допоможе зменшити тертя між пальцями та делікатною тканиною. Ще одна хитрість – вдягати рукавички під час натягування колготок. Захищаючи шкіру рук, можна мінімізувати ризик зачепитися або порвати колготки.

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Лосьйон для рук

Перед тим, як одягати колготки, варто скористатися лосьйоном для зволоження шкіри рук. М'яка, зволожена шкіра з меншою ймовірністю зачепиться за тканину. Крім того, перевірка нігтів на наявність нерівних країв або задирок перед тим, як брати панчохи в руки, може запобігти випадковим розривам.

Морозильна камера

Колготки можна покласти в морозильну камеру на кілька годин перед вдяганням. Це допоможе зробити волокна еластичними та зробить їх менш схильними до розривів.

Для додаткового захисту можна використовувати силіконову насадку на палець. Цей простий інструмент може діяти як бар'єр між пальцями та тканиною, значно зменшуючи ризик розривів.

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