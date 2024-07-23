Сохраните безупречный вид колготок подольше с простыми лайфхаками

Как заботиться о колготках, чтобы сохранить целостность на дольше? UAportal подобрал советы и рекомендации, которые помогут продлить срок их службы.

Присыпка

Чтобы колготки не рвались на пальцах, перед надеванием на них можно нанести легкую детскую присыпку или кукурузный крахмал. Это поможет уменьшить трение между пальцами и деликатной тканью. Еще одна хитрость – надевать перчатки во время натягивания колготок. Защищая кожу рук, можно свести к минимуму риск зацепиться или порвать колготки.

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Лосьон для рук

Перед тем, как надевать колготки, стоит воспользоваться лосьоном для увлажнения кожи рук. Мягкая, увлажненная кожа с меньшей вероятностью зацепится за ткань. Кроме того, проверка ногтей на наличие неровных краев или заусенцев перед тем, как брать чулки в руки, может предотвратить случайные разрывы.

Морозильная камера

Колготки можно положить в морозильную камеру на несколько часов перед одеванием. Это поможет сделать волокна эластичными и сделает их менее склонными к разрывам.

Для дополнительной защиты можно использовать силиконовую насадку на палец. Этот простой инструмент может действовать как барьер между пальцами и тканью, значительно уменьшая риск разрывов.

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