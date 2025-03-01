Шифр з минулого: вчені зафіксували аномальні сигнали з мертвої галактики, які не піддаються поясненню

У космосі існує безліч так званих мертвих галактик – зоряних систем, у яких вже давно не утворюються нові світила. Вони складаються переважно зі старих зірок та залишків вибухів наднових. За допомогою канадського радіотелескопа CHIME астрономи виявили мертву галактику віком 11 мільярдів років, яка випромінює загадкові світлові спалахи.

Подібне явище не характерне для таких галактик, що ставить науковців у глухий кут. Дослідження опублікували у The Astrophysical Journal Letters, передає Live Science.

Зафіксоване світлове явище виявилося швидким радіосплеском (FRB) – потужним космічним вибухом, який триває лише кілька мілісекунд, але може мати яскравість, еквівалентну світлу мільйонів зірок.

На сьогодні науковці класифікують FRB як одноразові або повторювані радіосплески. Їхнє походження пов’язують із вибухами наднових, що виникають у молодих галактиках, де активно формуються нові зорі. Чим більше зірок у галактиці, тим більше наднових, а отже, і FRB. Тож реєстрація цього явища у мертвій галактиці поки що не має наукового пояснення.

Художнє уявлення мертвої галактики (праворуч) у порівнянні з Чумацьким Шляхом. Джерело: Live Science

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У рамках дослідження вчені зафіксували 22 радіосигнали, які походять від повторюваного FRB в несподіваному місці. З'ясувалося, що це радіовипромінювання виникло на околицях стародавньої галактики, вік якої складає 11 мільярдів років. Галактика вважається мертвою, оскільки в ній давно припинився процес утворення нових зірок.

Вчені підкреслюють, що це відкриття не означає, що галактика "оживає" і знову створює нові світила. Проте це явище є аномальним, оскільки такі сплески радіовипромінювання зазвичай спостерігаються в центральних частинах галактик, а не на їхніх околицях.

Астрономи поки що припускають, що джерелом цього FRB може бути зіткнення двох старих зірок або вибух білих карликів (залишків менш масивних зірок), що могло спричинити утворення загадкового радіовипромінювання. Наразі вчені мають ще багато невирішених питань, на які потрібно знайти відповіді.

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