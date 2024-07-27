Тутанхамон, відомий своїм молодим віком при вступі на трон Давнього Єгипту у віці дев’яти років, залишається однією з найзагадковіших постатей історії. Цей молодий фараон, якому вшанування віддавали як божественній істоті понад 3000 років тому, був захований серед скарбів у своїй гробниці, прикрашеній золотою маскою, вирізьбленою з найвищою майстерністю.

Згідно з традиціями того часу, на золотій масці, що прикривала обличчя Тутанхамона у вічному спочинку, були зображені його риси обличчя. Про це повідомляє Express.

Ця маска відображає фараона з виразними скулами, вигнутими бровами, повними губами та гострою лінією підборіддя.

Використовуючи передові технології 3D-сканування, дослідники змогли створити "віртуальний розтин" мумії Тутанхамона, відтворивши його істинні риси обличчя. Завдяки комп’ютерній томографії, аналізу ДНК та цифровому моделюванню, вони відновили точний цифровий портрет фараона, який відображає його справжній вигляд.

Секрети фараона: як насправді виглядав Тутанхамон, народжений з інвалідністю через інцест (фото). Джерело: BBC

Раніше існувала думка, що Тутанхамон був красивим юнаком до того, як отримав травми обличчя через нещасний випадок на колісниці чи через замах на його життя.

Проте, останні дослідження викликають сумніви щодо цієї гіпотези. Вони вказують на те, що Тутанхамон мав вроджені деформації обличчя та значні проблеми з прикусом.

Додатково, вчені прийшли до висновку, що перелом, який раніше вважали наслідком нещасного випадку під час гонок на колісницях, насправді стався після смерті фараона. Останні знахідки щодо фізичного стану Тутанхамона також свідчать, що його здоров’я б не дозволило йому активно займатися спортом.

Секрети фараона: як насправді виглядав Тутанхамон, народжений з інвалідністю через інцест (фото). Джерело: BBC

Науковці вважають, що молодий фараон протягом усього життя мав серйозні проблеми зі здоров’ям. Вони виявили ознаки кривих, деформованих кісток ніг та кульгавості, що свідчить про те, що він міг пересуватися за допомогою палиці.

Дослідники припускають, що причиною таких фізичних вад міг бути інцест. Генетичні дослідження підтвердили, що батьки Тутанхамона, ймовірно, були рідними братом і сестрою.

У давньому Єгипті шлюби між близькими родичами були звичайним явищем. Наприклад, сам Тутанхамон одружився на своїй падчерці.

Раніше ми розповідали, що вчений вперше показав "серце" древньої піраміди, яка вважається однією з найнебезпечніших у світі.

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