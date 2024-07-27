Тутанхамон, известный своим молодым возрастом при вступлении на престол Древнего Египта в возрасте девяти лет, остается одной из самых загадочных фигур истории. Этот молодой фараон, которому честь отдавали как божественному существу более 3000 лет назад, был спрятан среди сокровищ в своей гробнице, украшенной золотой маской, вырезанной с высоким мастерством.

Согласно традициям того времени, на золотой маске, прикрывавшей лицо Тутанхамона в покое вечном, были изображены его черты лица. Об этом сообщает Express.

Эта маска отображает фараона с выразительными скулами, изогнутыми бровями, полными губами и острой подбородочной линией.

Используя передовые технологии 3D-сканирования, исследователи смогли создать "виртуальное сечение" мумии Тутанхамона, воспроизведя его истинные черты лица. Благодаря компьютерной томографии, анализу ДНК и цифровому моделированию они восстановили точный цифровой портрет фараона, отражающий его подлинный вид.

Секреты фараона: как на самом деле выглядел Тутанхамон, рожденный с инвалидностью из-за инцеста (фото). Источник: BBC

Ранее существовало мнение, что Тутанхамон был красивым юношей до того, как получил травмы лица из-за несчастного случая на колеснице или покушения на его жизнь.

Однако последние исследования вызывают сомнения в этой гипотезе. Они указывают, что Тутанхамон имел врожденные деформации лица и значительные проблемы с прикусом.

Дополнительно, ученые пришли к выводу, что перелом, ранее считавшийся следствием несчастного случая во время гонок на колесницах, произошел после смерти фараона. Последние находки по физическому состоянию Тутанхамона также свидетельствуют, что его здоровье не позволило бы ему активно заниматься спортом.

Секреты фараона: как на самом деле выглядел Тутанхамон, рожденный с инвалидностью из-за инцеста (фото). Источник: BBC

Ученые считают, что у молодого фараона на протяжении всей жизни были серьезные проблемы со здоровьем. Они выявили признаки кривых, деформированных костей ног и хромоты, что свидетельствует о том, что он мог передвигаться с помощью палки.

Исследователи предполагают, что причиной таких физических недостатков мог быть инцест. Генетические исследования подтвердили, что родители Тутанхамона, вероятно, являлись родными братом и сестрой.

В старом Египте браки меж близкими родственниками были обыденным явлением. К примеру, сам Тутанхамон женился на своей падчерице.

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