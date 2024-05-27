Салат на всі випадки життя: змішуйте для краси та здоров'я
Ви не знайдете, мабуть, жодної людини, яка на 100% дотримується здорового харчування.
Тому дуже добре, коли у нас є трохи більше часу, готувати такі страви, в якмх би поєднувалося багато різних "корисностей".
Сміливо змішуємо, комбінуємо текстури і смаки: це лише на користь тілу і мозку, який одержує незвичні емоції.
- Свіжа капуста
- Квашена капуста
- Капуста кале (кейл)
- Сирий буряк
- Базилік та петрушка
- Болгарський перевь
- Полуниці
- Оливкова олія
Список можете доповнювати!
Дія на організм:
1. Нормалізує рівень глюкози та холестерину (знижує)
2. Оздоровлює кишечну мікрофлору (клітковина, пребіотики, пробіотики)
3. Зменшує запалення в судинах (буряк)
4. Покращує роботу печінки (капуста, буряк, зелень)
5. Покращує роботу мозку, зменшує запалення (полуниця, в якій є речовина фізитин)
6. Насичує (обʼєм, клітковина, олія).
7. Має протираковий та протизапальний ефекти.
Питання: чи експериментуєте Ви зі змішуванням різних продуктів?