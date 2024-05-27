Салат на всі випадки життя: змішуйте для краси та здоров'я

Ви не знайдете, мабуть, жодної людини, яка на 100% дотримується здорового харчування.

Тому дуже добре, коли у нас є трохи більше часу, готувати такі страви, в якмх би поєднувалося багато різних "корисностей".

Сміливо змішуємо, комбінуємо текстури і смаки: це лише на користь тілу і мозку, який одержує незвичні емоції.

Свіжа капуста

Квашена капуста

Капуста кале (кейл)

Сирий буряк

Базилік та петрушка

Болгарський перевь

Полуниці

Оливкова олія

Список можете доповнювати!

Дія на організм:

1. Нормалізує рівень глюкози та холестерину (знижує)

2. Оздоровлює кишечну мікрофлору (клітковина, пребіотики, пробіотики)

3. Зменшує запалення в судинах (буряк)

4. Покращує роботу печінки (капуста, буряк, зелень)

5. Покращує роботу мозку, зменшує запалення (полуниця, в якій є речовина фізитин)

6. Насичує (обʼєм, клітковина, олія).

7. Має протираковий та протизапальний ефекти.

Питання: чи експериментуєте Ви зі змішуванням різних продуктів?