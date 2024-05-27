Салат на все случаи жизни: смешивайте для красоты и здоровья
Вы не найдете, пожалуй, ни одного человека, на 100% соблюдающего здоровое питание.
Поэтому очень хорошо, когда у нас есть немного больше времени, готовить такие блюда, в которых бы сочеталось много разных "полезностей".
Смело смешиваем, комбинируем текстуры и вкусы: это только в пользу тела и мозга, получающего необычные эмоции.
- Свежая капуста
- Квашеная капуста
- Капуста кале (кейл)
- Сырая свекла
- Базилик и петрушка
- Болгарский превь
- Клубника
- Оливковое масло
Список можно дополнять!
Действие на организм:
1. Нормализует уровень глюкозы и холестерина (снижает)
2. Оздоровляет кишечную микрофлору (клетчатка, пребиотики, пробиотики)
3. Уменьшает воспаление в сосудах (свекла)
4. Улучшает работу печени (капуста, свекла, зелень)
5. Улучшает работу мозга, уменьшает воспаление (клубника, в которой есть вещество физитин)
6. Насыщает (объем, клетчатка, масло).
7. Обладает противораковым и противовоспалительным эффектами.
Вопрос: экспериментируете ли Вы со смешением разных продуктов?