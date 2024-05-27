Салат на все случаи жизни: смешивайте для красоты и здоровья

Вы не найдете, пожалуй, ни одного человека, на 100% соблюдающего здоровое питание.

Поэтому очень хорошо, когда у нас есть немного больше времени, готовить такие блюда, в которых бы сочеталось много разных "полезностей".

Смело смешиваем, комбинируем текстуры и вкусы: это только в пользу тела и мозга, получающего необычные эмоции.

Свежая капуста

Квашеная капуста

Капуста кале (кейл)

Сырая свекла

Базилик и петрушка

Болгарский превь

Клубника

Оливковое масло

Список можно дополнять!

Действие на организм:

1. Нормализует уровень глюкозы и холестерина (снижает)

2. Оздоровляет кишечную микрофлору (клетчатка, пребиотики, пробиотики)

3. Уменьшает воспаление в сосудах (свекла)

4. Улучшает работу печени (капуста, свекла, зелень)

5. Улучшает работу мозга, уменьшает воспаление (клубника, в которой есть вещество физитин)

6. Насыщает (объем, клетчатка, масло).

7. Обладает противораковым и противовоспалительным эффектами.

Вопрос: экспериментируете ли Вы со смешением разных продуктов?