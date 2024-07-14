Садівники назвали три рослини в саду, які потрібно обрізати прямо зараз

Зазвичай обрізку сприймають як роботу в зимовому саду, але є кілька вагомих причин обрізати рослини в липні. При правильному виконанні обрізка може зменшити захворювання рослин.

Вибіркове проріджування гілок посилить циркуляцію та проникнення світла по всій кроні. Це допоможе зберегти кущ або дерево здоровим, повідомляє Express.co.uk.

Літо також ідеальний час для видалення агресивних пагонів. Зокрема, це стосується трьох рослин.

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Філадельф

Садівники повинні підтримувати цвітіння цієї рослини, обрізаючи щороку відразу після цвітіння. Після посадки злегка обріжте, щоб стимулювати ріст кущів.

Щороку садівники повинні обрізати квітучі стебла до бічного пагона, який не дав квітів, або до пухкої бруньки. Якщо мова йде про перевантажені рослини, у них можна видалити кожне третє стебло, починаючи з найстарішого.

Гліцинія

Гліцинія надзвичайно універсальна, і її можна прив’язувати до стін, щоб утворювати завіси з листя та квітів. Обрізку потрібно робити двічі на рік, влітку і взимку.

До липня, приблизно через два місяці після цвітіння, гліцинія виробляє масу довгих жилавих вусиків, які слід приблизно обрізати до шести листочків від того місця, де вони приєднуються до основного стебла.

Вейгела

Після посадки злегка обріжте вейгелу, щоб стимулювати кущистий ріст. У наступні роки, відразу після цвітіння, обріжте квітучі стебла до бічного пагона, який не дав квітів, або до пухкої бруньки.

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