Садоводы назвали три растения в саду, которые нужно обрезать прямо сейчас

Обычно обрезку воспринимают как работу в зимнем саду, но есть несколько веских причин обрезать растения в июле. При правильном выполнении обрезка может снизить заболевание растений.

Выборочное прореживание ветвей усилит циркуляцию и проникновение света по всей кроне. Это поможет сохранить куст или дерево здоровым, сообщает Express.co.uk.

Лето также идеальное время для удаления агрессивных побегов. В частности, это касается трех растений.

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Филадельф

Садоводы должны поддерживать цветение этого растения, обрезая каждый год сразу после цветения. После посадки слегка обрежьте, чтобы стимулировать рост кустов.

Каждый год садоводы должны обрезать цветущие стебли до бокового побега, не давшего цветов, или до рыхлой почки. Если речь идет о перегруженных растениях, у них можно удалить каждый третий стебель, начиная с самого старого.

Глициния

Глициния очень универсальна, и ее можно привязывать к стенам, чтобы образовывать занавески из листьев и цветов. Обрезку нужно производить дважды в год, летом и зимой.

К июлю, примерно через два месяца после цветения, глициния производит массу длинных жиловых усиков, которые следует примерно обрезать до шести листочков от того места, где они присоединяются к основному стеблю.

Вейгела

После посадки слегка обрежьте вейгелу, чтобы стимулировать кустистый рост. В последующие годы, сразу после цветения, обрежьте цветущие стебли до бокового побега, не давшего цветов, или до рыхлой почки.

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