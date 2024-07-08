Садівники пояснили, які рослини треба встигнути обрізати у липні

Обрізка – це важлива робота в саду, яка виконується протягом року. У липні це варто робити, щоб покращити цвітіння.

За словами експертів, цього місяця можна обрізати гортензії, гліцинії та троянди. Про це повідомляє Express.co.uk.

Почніть з обрізання гортензій і видалення відцвілих квітів, щоб стимулювати нові квіти. Також можна обрізати гліцинію, обрізавши хвилі зелені пагони приблизно до п’яти-шести листків, щоб сприяти кращому цвітінню наступного року.

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Що стосується троянд, експерт рекомендував обрізати троянди з повторним цвітінням, щоб заохотити більше квітів, і обов’язково обрізати трохи вище вузла листя. Щодо клематисів для пізньоквітучих сортів, обрізайте, щоб видалити мертву або слабку поросль.

Також розгляньте трав’янисті багаторічні рослини, такі як лаванда – злегка обріжте їх після цвітіння, щоб зберегти форму та сприяти росту кущів, уникаючи зрізання старої деревини. Для дельфініумів і люпинів видаліть відцвілі колоски, щоб потенційно сприяти повторному цвітіння, а також для фруктових дерев і кущів.

Крім того, яблуні і груші потрібна літня обрізка, щоб обмежити ріст і поліпшити якість плодів. Садівники повинні зосередитися на проріджуванні перенаселених ділянок і видаленні мертвих або хворих гілок для найкращого цвітіння.

Кісточкові плоди, такі як вишні та сливи, необхідно обрізати після збору врожаю, щоб зменшити ризик захворювань. Переконайтеся, що секатори та інші інструменти чисті, щоб запобігти поширенню хвороб, і обрізайте вранці або пізно вдень, щоб уникнути найспекотнішої частини дня.

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