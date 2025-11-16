Стрибали з дерев на своїх жертв: в Австралії знайшли яйце крокодила віком 55 млн років (фото)

В Австралії виявили найстарішу шкаралупу яйця крокодила, що жив приблизно 55 млн років тому. Вчені припускають, що ці давні рептилії могли стрибати з дерев на здобич.

За словами дослідників, знайдений вид крокодилів існував задовго до появи сучасних морських та прісноводних видів на континенті. Про це пише Independent.

Розкопки в глиняному кар'єрі міста Мергон у Квінсленді тривають вже десятиліття і допомагають відтворити картину того, якою була Австралія, коли вона ще була пов’язана з Антарктидою та Південною Америкою, пише Independent.

Нововиявлена шкаралупа належала вимерлому виду крокодилів-мекозухінів, які панували у водоймах 55 млн років тому. Цьому виду дали назву Wakkaoolithus godthelpi — на честь корінного племені Вакка-Вакка, на території якого знайшли скам’янілість.

Дослідники зазначають, що деякі крокодили цього виду досягали 5 метрів у довжину. Майкл Арчер з Університету Нового Південного Уельсу розповів:

"Це може здатися дивним, але деякі з цих крокодилів більше нагадували наземних мисливців і полювали в лісах. Ймовірно, деякі були напівдеревними, подібно до леопардів — стрибали з дерев на здобич".

Цей вид відклав яйця на берегах озер і зміг адаптувати репродуктивну систему до змін навколишнього середовища, зокрема до пересихання водойм і скорочення чисельності великої здобичі.

Вчені сподіваються, що подальші розкопки допоможуть краще зрозуміти доісторичні екосистеми Австралії до того, як континент став ізольованим. Майкл Штайн додає:

"Ці ліси були домом для найдавніших співочих птахів у світі, австралійських жаб і змій, різноманітних дрібних ссавців, споріднених із Південною Америкою, а також одного з найдавніших відомих кажанів".

Ксав’є Панадес-і-Блас, керівник дослідження, пояснив, що шкаралупа яєць зберігає мікроструктурні та геохімічні сигнали, які дозволяють визначити, які саме тварини їх відклали. Крім того, склад шкаралупи допомагає дізнатися, де крокодили гніздилися та розмножувалися.

