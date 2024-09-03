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Продукти, що зменшують холестерин
Холестерин необхідний для нормальної роботи людського організму, і ми звикли ділити його на "хороший" та "поганий", але це позначення досить спрощене.
Для нашого організму важливий — баланс, бо без холестерину ми також не можемо існувати.
Холестерин необхідний для вироблення:
- вітаміну D
- кортизолу
- естрогену
- тестостерону
- відіграє важливу роль в діяльності нервової та імунної системи
Боротися з підвищеним рівнем холестерину допомжуть такі продукти: