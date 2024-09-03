Холестерин необхідний для нормальної роботи людського організму, і ми звикли ділити його на "хороший" та "поганий", але це позначення досить спрощене.

Для нашого організму важливий — баланс, бо без холестерину ми також не можемо існувати.

Холестерин необхідний для вироблення:

вітаміну D

кортизолу

естрогену

тестостерону

відіграє важливу роль в діяльності нервової та імунної системи

Боротися з підвищеним рівнем холестерину допомжуть такі продукти:

Продукти, що зменшують холестерин

Продукти, що зменшують холестерин