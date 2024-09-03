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Продукти, що зменшують холестерин

Наталія СамойленкоНаталія Самойленко

Продукти, що зменшують холестерин
Продукти, що зменшують холестерин

Холестерин необхідний для нормальної роботи людського організму, і ми звикли ділити його на "хороший" та "поганий", але це позначення досить спрощене.

Для нашого організму важливий — баланс, бо без холестерину ми також не можемо існувати.

Холестерин необхідний для вироблення:

  •  вітаміну D
  •  кортизолу
  •  естрогену
  •  тестостерону
  •  відіграє важливу роль в діяльності нервової та імунної системи

Боротися з підвищеним рівнем холестерину допомжуть такі продукти:

Продукти, що зменшують холестерин
Продукти, що зменшують холестерин
Продукти, що зменшують холестерин
Продукти, що зменшують холестерин
Продукти, що зменшують холестерин
Продукти, що зменшують холестерин

Джерело:instagram.com

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