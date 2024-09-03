Холестерин необходим для нормальной работы человеческого организма, и мы привыкли делить его на хороший и плохой, но это обозначение довольно упрощенное.

Для нашего организма важен баланс, потому что без холестерина мы тоже не можем существовать.

Холестерин необходим для выработки:

витамина D

кортизола

эстрогена

тестостерона

играет немаловажную роль в деятельности нервной и иммунной системы

Бороться с повышенным уровнем холестерина помогут следующие продукты:

Продукты, уменьшающие холестерин

Продукты, уменьшающие холестерин