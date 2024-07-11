Причини страху бути щасливим: як позбутися

Що таке шерофобія та які її симптоми? Які причини страху бути щасливим та які є ефективні методи терапії шерофобії? Про те, як навчитись бути щасливим, читайте далі у матеріалі.

Далі текст мовою оригіналу

Страх счастья: что это

Шерофобия — это фобия, при которой личность переживает неосознанное отвращение к счастью. Название происходит от греческого слова "chairo", что означает "я радуюсь". С точки зрения медицины данную фобию относят к тревожным расстройствам. Используют также термин херофобия или черофобия.

Почему возникает боязнь счастья

Психиатр Кэрри Баррон называет причинами шерофобии страх конфликта с любимым человеком или негативный опыт, связанный с определённым событием. Люди с таким расстройством боятся, что если они будут искренне радоваться какому-то событию, например, рождению ребёнка или покупке машины, то непременно случится что-то плохое.

Какие есть симптомы шерофобии:

Тревога в ситуациях радости и веселья. Страх перед успехом, избегание ситуаций успеха, улучшения материального положения, продвижения по карьерной лестнице. Негативные предчувствия при мысли о счастье. Убеждение себя в том, что счастливый человек — это плохой человек. Уверенность, что поиск счастья — бесполезное занятие. Боязнь, что проявление радости может негативно отразиться на отношениях с окружающими людьми. Убеждение, что за счастье нужно платить здоровьем, временем или материальным положением.

Теперь стоит более подробно рассмотреть основные причины возникновения такого страха.

Личные убеждения

Шерофобия может возникнуть в результате установок по отношению к себе и своей жизни. Человек может быть убеждён в том, что счастливым быть стыдно, плохо или неприлично. Эти мысли возникают в ситуациях радости, удачи, воодушевления или везения. А если параллельно возникали неудачи или грустные события, то у человека закрепляется уверенность, что счастье не для него.

Пережитый в детстве испуг

Страх быть счастливым может возникнуть в результате пережитой стрессовой ситуации в детском возрасте. Например, ребёнок радовался походу в зоопарк, но там испугался тигра. Во взрослом возрасте такой человек может приобрести шерофобию, и положительные эмоции будут вызывать у него страх перед неизвестным, предчувствие чего-то плохого. Жизненные неудачи такой человек будет объяснять собственной невезучестью.

Негативный опыт

Пережитые эмоции гнева, злости, печали и разочарования сильно влияют на формирование жизненного опыта. Например, человеку длительное время не удаётся построить отношения с противоположным полом и создать семью. Как только он знакомится с новым партнёром, испытывает влюблённость, радость и воодушевление, то его снова постигает неудача. В результате закрепляется негативный опыт, что положительные эмоции не могут длиться вечно, на смену приходит разочарование, злость и гнев. Как результат, счастье связано с болью, утратой и одиночеством.

Страх, связанный с определённым событием

Причиной шерофобии может стать страх перед путешествием, перелётом, также сюда относится боязнь клоунов, птиц и животных. Почему это связано? Например, человек испытывал ощущение счастья, когда ездил с друзьями на отдых на природу. Но в одном из походов на него напало дикое животное. Эти негативные эмоции закрепились, и теперь каждая прогулка по лесу вызывает аналогичные переживания.

Как не бояться быть счастливым

Поскольку шерофобия ещё недостаточно изучена, конкретных схем её лечения не существует. К методам терапии относятся:

Ведение дневника.

Медитация и йога.

Когнитивно-поведенческая терапия.

Ведение дневника

Рекомендуется ежедневно вести записи своих переживаний и эмоций в течение дня. Человек описывает события и чувства, вызванные ими. Данный метод помогает определить причины страха и наметить пути дальнейшей работы над собой.

Медитация и йога

Физическая нагрузка во время занятий йогой и расслабление в процессе медитации помогут справиться с тревогой и стрессом. Йога помогает сосредоточиться на ощущениях своего тела, лучше понимать свою телесную реакцию на внешние раздражители. Во время медитации человек осваивает правильную технику дыхания и учится сосредотачиваться на текущем моменте, конкретном объекте и наблюдать за потоком мыслей как бы со стороны, отделяя себя от своих переживаний.

Когнитивно-поведенческая терапия

Данный метод помогает определить причины поведения человека. Когнитивно-поведенческая терапия выявляет привычки, установки, стереотипы, которые связаны с убеждениями о счастье и его недоступности для человека.

Что ещё поможет обрести счастье? Предлагаем несколько инструментов, которые вам пригодятся для привлечения радости и позитива в свою жизнь.

Найдите смысл. Проанализируйте моменты в жизни, которые приносят положительные эмоции. Уделите внимание общению с близкими людьми, детьми и домашними питомцами. Сосредоточьтесь на ощущениях и чувствах, которые вы испытываете от взаимодействия с ними. Ощутите удовольствие от жизни и примите осознание того, что вы заслуживаете счастья.

Будьте благодарны. Проанализируйте взаимоотношения с людьми и ответьте себе на вопрос: "За что я благодарна в момент счастья?". Например, за получение положительных эмоций, чувства защищённости и уверенности в себе. Обращайте внимание на любые позитивные моменты в жизни и радуйтесь им.

Станьте источником счастья для других людей. Творите добро, помогайте окружающим, приносите радость и положительные эмоции. Избавьтесь от чувства вины и беспомощности. Радость помогает творить добро.

Станьте волонтером. Добровольная помощь нуждающимся людям приносит радость. Разделите данные эмоции с другими и почувствуйте ощущение счастья. Не знаете с чего начать? Предложите свою помощь в приюте для животных, помогите купить лекарства одинокой соседке, направляйте свои силы и время на благие дела.

Чтобы стать счастливым, необходимо радоваться жизни, получать положительные эмоции и удовольствие от каждого прожитого дня. Ставьте цели и достигайте их, старайтесь реализовать себя в различных сферах: карьера, семья, хобби.