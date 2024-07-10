Практично та недорого: названо топ-5 сімейних авто 2024 року

Фахівці визначили найкращі автомобілі для сім'ї, які доступні для придбання у 2024 році. Основна увага приділялася найбільш практичним моделям. Кожен з обраних автомобілів гарантує високий рівень комфорту.

Видання What Car визначило кращі моделі, серед яких ключовою характеристикою була наявність 7 місць у салоні. Підбірка включає різноманітні машини, в тому числі й дорогі преміальні авто. Команда UAportal виокремила найдоступніші варіанти зі списку.

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Найкращі бюджетні сімейні авто 2024 року:

Hyundai Santa Fe;

Peugeot 5008;

Volkswagen Touran;

Skoda Kodiaq;

Dacia Jogger.

Новий Hyundai Santa Fe здобуде популярність серед сімей, які цінують якість та надійність. Його практичність робить автомобіль одним із найзручніших на ринку.

Skoda Kodiaq є відомим представником сегменту практичних авто. Вона приваблює зручним якісним інтер'єром та просторим багажником, що робить її вигідним вибором.

Dacia Jogger являє собою економічний варіант сімейного автомобіля. Його велика місткість разом із доступною ціною роблять цей автомобіль унікальною пропозицією на ринку.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ-5 хороших варіантів авто в Україні до 200 тисяч гривень.

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