Практично и недорого: названы топ-5 семейных авто 2024 года

Специалисты определили лучшие автомобили для семьи, которые доступны для приобретения в 2024 году. Основное внимание уделялось наиболее практичным моделям. Каждый из выбранных автомобилей гарантирует высокий уровень комфорта.

Издание What Car определило лучшие модели, среди которых ключевой характеристикой было наличие 7 мест в салоне. Подборка включает разнообразные машины, в том числе и дорогие премиальные авто. Команда UAportal выделила самые доступные варианты из списка.

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Лучшие бюджетные семейные авто 2024 года:

Hyundai Santa Fe;

Peugeot 5008;

Volkswagen Touran;

Skoda Kodiaq;

Dacia Jogger.

Новый Hyundai Santa Fe получит популярность среди семей, которые ценят качество и надежность. Его практичность делает автомобиль одним из самых удобных на рынке.

Skoda Kodiaq является известным представителем сегмента практичных авто. Она привлекает удобным качественным интерьером и просторным багажником, что делает ее выгодным выбором.

Dacia Jogger представляет собой экономичный вариант семейного автомобиля. Его большая вместительность вместе с доступной ценой делают этот автомобиль уникальным предложением на рынке.

Напомним, ранее мы писали о топ-5 хороших вариантах авто в Украине до 200 тысяч гривен.

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