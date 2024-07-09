Українці почали обирати найбюджетніші моделі: топ-10 найпопулярніших авто з пробігом
У новому звіті про продаж вживаних автомобілів в Україні за червень 2024 року видно відчутний перехід покупців до більш доступних моделей. Автомобілі з пробігом значно популярніші, ніж нові автівки.
Такі машини представляють собою найбільш доступні пропозиції на ринку. За даними Укравтопрому, найбільш популярною моделлю серед вживаних автомобілів у червні став Volkswagen Golf – українці зареєстрували майже 1000 таких німецьких авто протягом місяця.
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ТОП-10 найпопулярніших авто з пробігом в Україні за червень 2024 року:
- Volkswagen Golf – 989 шт.;
- Renault Megane – 691 шт.;
- Skoda Octavia – 598 шт.;
- Volkswagen Tiguan – 541 шт.;
- Volkswagen Passat – 500 шт.;
- Nissan Rogue – 470 шт.;
- Audi Q5 – 442 шт.;
- Tesla Model 3 – 419 шт.;
- Nissan Leaf – 410 шт.;
- Tesla Model Y – 367 шт.
У червні поточного року в Україні було зареєстровано 18,6 тисячі вживаних автомобілів, що втричі перевищило кількість зареєстрованих нових машин.
Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про ТОП-10 найбільш популярних нових легкових автомобілів за червень.
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