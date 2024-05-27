Вплинула війна в Україні: орли почали змінювати міграційні шляхи

Війна в Україні негативно впливає не лише на людей, але й на тваринний світ. Згідно з новим дослідженням, опублікованим в журналі Current Biology, орли, які мігрують через Україну до своїх гніздових місць, змушені змінювати свої маршрути, щоб уникнути зон бойових дій.

Вчені, проаналізувавши дані GPS 19 підорликів великих, що летіли через Україну навесні 2022 року, виявили, що птахи відхилялися від своїх звичних маршрутів на відстань до 250 кілометрів. Це призвело до збільшення тривалості польоту в середньому на 55 годин.

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Швидкість польоту самців орлів виявилася нижчою, ніж до початку війни. Кількість зупинок орлів в Україні скоротилася з 90% до 32%. Науковці вважають, що такі зміни поведінки можуть негативно вплинути на розмноження орлів.

Птахи витрачають більше енергії на переліт, що може затримати їхнє розмноження. Зміна маршрутів може призвести до того, що орли опиняться в місцях з меншою кількістю здобичі, що негативно вплине на виживання пташенят.

Раніше науковці розкрили історію появи тарганів в Україні. Аналізуючи генетичні збіги та відмінності, дослідники змогли визначити час і місце походження різних груп прусаків.

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