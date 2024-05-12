Популярний трав’яний чай може збільшити ризик захворіти на рак – дослідження

Йерба мате - це популярний трав'яний чай, який вживають у Південній Америці протягом століть. Його виготовляють з листя та гілок рослини Ilex paraguariensis.

Цей напій відомий своїми стимулюючими властивостями та потенційною користю для здоров'я. Проте, деякі дослідження свідчать про те, що його вживання може бути пов'язане з підвищеним ризиком розвитку раку, пише Express.

Дослідження 2009 року виявило зв'язок між вживанням йерба мате та раком стравоходу, гортані та ротової порожнини.

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Вчені припустили, що це може бути пов'язано з:

Високою температурою, оскільки вживання дуже гарячого мате може пошкодити слизову оболонку рота, стравоходу та гортані, роблячи їх більш сприйнятливими до канцерогенних речовин, що містяться в тютюні та алкоголі.

Канцерогенними речовинами: у мате містяться деякі канцерогенні сполуки, такі як поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ). Хоча кількість цих речовин у мате значно менша, ніж у тютюні, вони все ж таки можуть становити ризик при тривалому вживанні.

Важливо зазначити, що це дослідження не доводить, що йерба мате безпосередньо викликає рак. Потрібні додаткові дослідження, щоб остаточно визначити зв'язок між вживанням йерба мате та ризиком розвитку раку.

З усім тим, дослідження 2016 року підтвердило, що вживання дуже гарячих напоїв, включаючи йерба мате, може підвищити ризик раку стравоходу.

Вчені рекомендують вживати йерба мате в помірних кількостях і не пити його занадто гарячим.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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