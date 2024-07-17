Попкорн з курки: дуже смачна і проста закуска

Можна порадувати і себе і дітей і друзів. Готується просто, швидко і те що створено своїми руками та вдома завжди мені смачніше.

Знадобиться:

-500г курячого філе

-130г кефіру

-20г соусу барбекю

-копчена паприка, сухий часник,сіль, перець, трішки соусу ворчестер,

Для паніровки:

-100г кукурудзяного крохмалю

-70г пшеничного борошна

-30г сухарів

-знов паприка, сіль, перець,

-можна додати сухого часнику та цибулі, карі або куркуму - тут вже ваша фантазія може працювати

Куряче філе нарізаю кубиком приблизно 2х2 см, додаю спеції, сіль трішки соусу барбекю - або шрірачу якщо бажаєте гостренького, та кефір.

Добре перемішую і даю постояти у холодильнику пару годин, а можна й навіть ніч.

Паніровка - змішую усі інгредієнти (при бажанні сухарі можна замінити на борошно).

Замариновані шматочки курки обмакую у борошні, і викладаю або на дошку або на решітку - щоб "підсохли" хвилин 10 і тоді одразу смажу у фритюрі.

Ще дуже цікавий експеримент - коли підсохлі шматочки легенько і швидко окунають у крижану воду і знов у суху паніровку - виходе дуже дуже хрумка скоринка - спробуйте!

Є рецепти де після холодильнику до курки додають 1 яйце і вже після цього панірують і смажать. Теж непагано виходе - тому тут на ваш розсуд і смак.