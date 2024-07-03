Знадобиться пакет і 30 хвилин: рецепт швидких малосольних огірків

Малосольні огірки – це завжди чудова ідея, щоб доповнити будь-яку страву влітку. Їх хрумкий смак, легкий аромат часнику та гостра нотка перцю чилі роблять цю закуску неперевершеною. Цей рецепт стане вашим улюбленим завдяки простоті приготування та неймовірному смаку. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (на 1 кг огірків):

Огірки - 1 кг

Часник - 4 зубчики

Сіль - 25 г

Перець чилі - 1 стручок (або за смаком)

Кріп - 4 гілочки

Хрін - 1 лист

Вишневе листя - 5 шт.

Чорний перець горошком - 5 шт.

Приготування:

Підготуємо огірки: добре помийте огірки в холодній воді, замочувати не потрібно. Наріжте їх кружечками або скибочками, залежно від розміру.

Додамо інгредієнти: у чистий пакет (можна використовувати спеціальний пакет для маринування) складіть огірки, подрібнений часник, сіль, нарізаний кільцями перець чилі, кріп, хрін, вишневе листя та чорний перець горошком.

Перемішуємо та маринуємо: випустіть з пакету повітря, щільно його закрийте та добре потрясіть, щоб всі інгредієнти перемішалися. Залиште пакет з огірками при кімнатній температурі на 2-3 години.

Смакуємо: через 2-3 години огірки будуть готові. Дістаньте їх з пакету, трохи струсіть, щоб позбутися зайвої рідини, і насолоджуйтесь пікантною закускою!

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