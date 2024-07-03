Понадобится пакет и 30 минут: рецепт быстрых малосольных огурцов

Малосольные огурцы – это всегда отличная идея, чтобы дополнить любое блюдо летом. Их хрустящий вкус, легкий аромат чеснока и острая нотка перца чили делают эту закуску непревзойденной. Этот рецепт станет вашим любимым благодаря простоте приготовления и потрясающему вкусу. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (на 1 кг огурцов):

Огурцы – 1 кг

Чеснок – 4 зубчика

Соль – 25 г

Перец чили – 1 стручок (или по вкусу)

Укроп – 4 веточки

Хрен - 1 лист

Вишневые листья – 5 шт.

Черный перец горошком – 5 шт.

Приготовление:

Подготовим огурцы: хорошо промойте огурцы в холодной воде, замачивать не нужно. Нарежьте их кружочками или ломтиками в зависимости от размера.

Добавим ингредиенты: в чистый пакет (можно использовать специальный пакет для маринования) сложите огурцы, измельченный чеснок, соль, нарезанный перец чили, укроп, хрен, вишневые листья и черный перец горошком.

Перемешиваем и маринуем: выпустите из пакета воздух, плотно закройте его и хорошо потрясите, чтобы все ингредиенты перемешались. Оставьте пакет с огурцами при комнатной температуре на 2-3 часа.

Вкусно: через 2-3 часа огурцы будут готовы. Достаньте их из пакета, немного встряхните, чтобы избавиться от лишней жидкости, и наслаждайтесь пикантной закуской!

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!