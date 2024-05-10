Поминальні дні: що не можна нести на кладовище, а що потрібно

Проводи, або гробки – це день поминання померлих, який зазвичай проводиться на дев'ятий день після Великодня.

Пропонуємо дізнатися про традиції та заборони поминальних днів. Зокрема, церковники пояснили, що можна, а що заборонено на гробки.

Цього дня у храмах служиться Літургія та заупокійна служба (панахида). Українці відвідують цвинтарі, щоб пом'янути померлих.

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Заведено згадувати померлих у храмі, ставити свічки за упокій. Могили померлих зазвичай вчасно прибирають й наводять лад на території цвинтаря, аби в день гробків лише пом'янути тих, хто вже помер.

Чи можна працювати на поминки

Працювати церква не забороняє навіть у дванадесяті та великі церковні свята. Однак важливо знаходити час не лише на роботу, а й на молитву і на похід до храму, де треба помолитися на панахиді за померлих близьких, з'їздити на цвинтар. Це можна зробити й вдома, а цвинтар відвідати в інший день.

Що можна робити на Радоницю

Цього дня треба молитися за покійних рідних та друзів. Варто відвідати службу у храмі, а також побувати на цвинтарі, де здійснити літію (коротку панахиду), навести лад на могилі.

Церква не радить залишати на могилах їжу, фарбовані яйця, паски, цукерки та алкогольні напої.

"Душам померлих людей не потрібні такі язичницькі дари. Єдине, чого вони потребують, це пам'ять і молитва. Їжу на поминання померлих можна роздати жебракам або віднести до храму напередодні", – кажуть у церкві.

Відвідувати цвинтар потрібно ще під час Великого посту. Кладовище не варто відвідувати в період від Вербної неділі до Поминальних днів. У дні Страсної седмиці вся увага християн має бути зосереджена на стражданнях Христа.

Чи можна прибирати могилу на гробки

Окрім звичаїв відвідувати церкву та молитися за душі померлих, церква радить на гробки прибирати на могилах не лише близьких, що померли, а й на занедбаних могилах людей, що покояться поблизу ваших рідних та знайомих. Можна навести лад на цвинтарі, викинути сміття, посіяти траву та висадити квіти.

Після гробків аж до Вербної неділі цвинтарі відвідувати не заведено.

Церква забороняє на гробки влаштовувати посиденьки на цвинтарі з їжею та алкоголем.

Похорони на Радоницю не заборонені. Церква зауважує: ховати і відспівувати померлих цього дня ніхто не заборонить, оскільки смерть людини не можна передбачити й підлаштувати під церковний календар.

Пропонуємо дізнатися, що потрібно нести на кладовище на поминальні дні, а що ні.

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